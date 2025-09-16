Caso Milagros Machuca: imputaron a la expareja de la joven por homicidio culposo

Se trata de Carla Sandoval, quien guiaba la motocicleta en la que viajaba junto a la víctima y chocaron en inmediaciones de las calles Franklin y Colón, en Resistencia. «Sabemos que la que chocó, atropelló, abandonó y mató a mi hija fue Carla Sanabria», aseveró Leonardo Machuca.

Imputaron a Carla Sandoval por la muerte de Milagros Machuca, quien falleció en marzo de este año, luego de protagonizar un choque en la esquina de las calles Franklin y Colón, en Resistencia. La información fue confirmada por el padre de la víctima, Leonardo Machuca. «Estamos disconformes; pensamos que lo que se quiere hacer es desviar la culpabilidad de la acción. Sabemos que la que chocó, atropelló, abandonó y mató a mi hija fue Carla Sanabria», señaló.

En comunicación con Diario Chaco, el hombre resaltó su disconformidad con la imputación. «Esto quiere decir que de alguna u otra manera están tratando de encubrir a Carla Sanabria o de bajarle la pena. Sabemos que la que chocó, mató a mi hija, abandonó y que la tuvimos que encontrar por las cámaras fue a Carla Sanabria. Y nunca se hizo cargo del accidente, si no fuera por porque se le investigó a través de las cámaras de los vecinos»

Carla Sandoval y Milagros Machuca

Machuca también señaló que Hernán Cordón es el abogado que representa a la familia, tras la salida de Juan Arregin. En ese sentido, indicó que incorporaron un perito de parte, quien «pudo determinar que el auto iba a entre 50 y 55 kilómetros por hora».

EL HECHO

El accidente tuvo lugar en la intersección de las calles Franklin y Colón, alrededor de las 14.20 del 22 de marzo. Como consecuencia, Milagros Belén Machuca falleció al día siguiente a causa de las graves lesiones sufridas, mientras que otra joven que iba en la motocicleta resultó con heridas leves.

Quien guiaba el vehículo fue Carla Sanabria, que se dio a la fuga; en tanto que las víctimas quedaron en el lugar. Con la imputación formalizada, Carla Sandoval deberá presentarse en la Fiscalía ubicada por 9 de Julio, donde prestará declaración.

Fuente:diariochaco

Comentarios