Resistencia: un hombre murió electrocutado en un vivero y el dueño quedó detenido

La Policía confirmó la presencia de una conexión de boyero eléctrico, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Un trágico hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en la ciudad de Resistencia, cuando un hombre, que aún no fue identificado, perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en un vivero ubicado en calle María Moisan al 150 aproximadamente.

Según el parte policial, alrededor de la 1:25 de la mañana efectivos de la Comisaría Décima fueron alertados sobre la presencia de una persona tendida en el suelo, en posición cúbito ventral, junto al tejido perimetral de la propiedad. Al arribar, constataron que no presentaba signos vitales.

El predio pertenece a O.R.F, de 59 años, quien manifestó que el lugar funciona como vivero.

El fiscal en turno, Francisco de Obaldía (subrogante de la Fiscalía N° 6), dispuso el arribo del ayudante fiscal Gabriel Gaona y de personal del Gabinete Científico. El cuerpo fue examinado por el médico policial Germán Brítez, quien diagnosticó paro cardiorrespiratorio por electrocución.

Al inspeccionar el lugar, los investigadores confirmaron la presencia de una conexión de boyero eléctrico. Además, se secuestró un DVR de cámaras de seguridad por disposición de la fiscalía.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para la correspondiente autopsia y se dio intervención al área de Antecedentes Policiales a fin de determinar la identidad del fallecido.

Por directivas de la fiscalía, el propietario del vivero, fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente notificado de su aprehensión en la causa caratulada como «Supuesto homicidio por electrocución».

