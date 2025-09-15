Resistencia: Hasta el mediodía, cayeron 10 milímetros

Solicitan a los vecinos la importancia de no arrojar residuos en la vía pública ni en los sistemas de desagües; respetar los horarios de recolección; transitar con precaución, entre otras acciones.

Ante el pronóstico de tormentas en Resistencia, el Municipio mantiene la alerta meteorológica, afectando a sus cuadrillas de las distintas áreas de servicio para atender cualquier inconveniente.

Hasta el mediodía de este lunes, se registraron 10 milímetros de agua caída, lo cual no provocó grandes inconvenientes en lo que respecta al funcionamiento de los desagües.

Desde la Subsecretaría de Sistemas Hídricos informaron que equipos municipales recorrieron la ciudad a modo preventivo, revisando las bocas de tormenta, rejillas, alcantarillas y sumideros, limpiando aquellos donde podrían acumularse residuos que puedan provocar obstrucciones que conspiren contra el normal escurrimiento de las aguas pluviales.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, solicitan a los vecinos la importancia de no arrojar residuos en la vía pública ni en los sistemas de desagües; respetar los horarios de recolección; transitar con precaución, especialmente en zonas con acumulación de agua; y evitar sacar ramas, escombros u otros elementos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Se debe denunciar cualquier obstrucción a través del Centro de Atención Digital del Municipio.

También se recuerda que los siguientes números útiles, ante inclemencias climáticas, están disponibles las 24 horas: Defensa Civil: 3625162913 – 3625299957.

Fuente:datachaco

