Milei viajará a Paraguay para reunirse con el presidente Peña y participar de un evento conservador

Hablará ante el Congreso de ese país.

El presidente Javier Milei viajará esta noche a Asunción, Paraguay, para reunirse con el mandatario de ese país, Santiago Peña, y participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés) .

Milei viajará esta noche luego de que se transmita su discurso de presentación del Presupuesto 2026, que ya fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada esta tarde.

Al día siguiente, desde las 10 brindará sus palabras en la apertura de la CPAC y a las 12:30 mantendrá una reunión con Peña, con quien posteriormente almorzará, también en privado. A las 18:30, el presidente encabezará una disertación sobre «Tecnología y Crecimiento» en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), ante unos 1500 jóvenes.

El miércoles, a 10:15, Milei irá hasta el Congreso paraguayo para exponer en una sesión de honor a la que se convocó con motivo de su visita de Estado. Allí estarán tanto legisladores como miembros de la Corte Suprema de Justicia. Regresará el jueves, día en el que recibirá a los candidatos a legisladores de LLA en Casa Rosada.

