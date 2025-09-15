Javier Milei reglamentó cambios en los feriados trasladables de 2026

El Gobierno nacional dispuso modificaciones en el esquema de feriados mediante el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La medida, ya en vigencia, busca «honrar la condición de feriados trasladables» y tendrá un impacto directo en la organización del calendario 2026.

Con esta normativa, los feriados que caigan sábado o domingo podrán moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, algo que hasta ahora no estaba claramente previsto en la Ley 27.399. La Jefatura de Gabinete fue designada como autoridad de aplicación y será la encargada de resolver los traslados en cada caso.

El nuevo esquema permitirá más fines de semana largos, favoreciendo al turismo interno y ofreciendo jornadas de descanso extendidas.

FERIADOS INAMOVIBLES 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

FERIADOS TRASLADABLES 2026

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (sujeto a traslado)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado confirmado para fin de semana largo)

Fines de semana largos ya previstos

Del sábado 14 al martes 17 de febrero: Carnaval

Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa y Día de Malvinas

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: Soberanía Nacional

Además, aún resta que el Ejecutivo defina si se sumarán feriados puente adicionales para fomentar el turismo, como ocurre habitualmente.

