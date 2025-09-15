Entregaron más de 3500 títulos de propiedad en toda la provincia

Durante los primeros 21 meses de gestión, el Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) concretó la entrega de más de 3.500 títulos de propiedad en toda la provincia del Chaco, beneficiando a miles de familias chaqueñas y consolidando el acceso legal a la vivienda.

El Ipduv recuerda a los adjudicatarios de viviendas la importancia de gestionar la escrituración, ya que permite convertirse en propietarios legales de sus hogares.

No es necesario haber cancelado totalmente el crédito: basta con estar al día con las cuotas o adherido a un plan de moratoria. Incluso, quienes tengan deuda pendiente pueden avanzar con la escritura bajo hipoteca a favor del Instituto.

También se contemplan casos especiales, como viviendas obtenidas por unión convivencial o entre hermanos, que pueden escriturarse en condominio indiviso, garantizando equidad y reconocimiento legal a distintas formas de organización familiar.

GESTIÓN DE TRÁMITES

Para iniciar el trámite, los interesados deben dirigirse a las oficinas del Ipduv: en Resistencia, avenida Sarmiento 1801; y en Sáenz Peña, en calle Córdoba 500, ala B, salón 3-4.

El proceso requiere la presentación de la documentación correspondiente y el pago de los gastos administrativos. Toda la información necesaria se puede consultar en el sitio oficial ipduv.chaco.gob.ar.

