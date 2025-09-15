EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN REAFIRMÓ SU COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD EN AGRONEA PAMPA 2025

”El compromiso es claro: preservar el bosque nativo, garantizar la producción y acompañar a quienes trabajan la tierra, cumpliendo con las normas provinciales, nacionales e internacionales”, subrayó el ministro Oscar Dudik, acompañado por la intendente de la localidad, Glenda Seifert y el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro.

En el marco de la 2° Expo Agronea Pampa 2025 “Innovación sin Fronteras”, el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, ratificó su compromiso con una producción sustentable que proteja el bosque nativo y asegure el futuro productivo del Chaco.

Durante el panel sobre “Cambio de Uso de Suelo y Monte Nativo”, referentes del Estado provincial, productores forestales y agropecuarios; técnicos y público en general participaron de un espacio de diálogo abierto.

Los expositores fueron el ingeniero Miguel Ángel López, el productor Sergio Listelo y Gonzalo Riaño, del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA).

La participación del Ministerio en Agronea Pampa consolida un mensaje clave para el Chaco, que es continuar impulsando una agenda productiva con visión de futuro, basada en la sustentabilidad, el diálogo y la innovación, para seguir siendo motor de desarrollo regional.

Agronea Pampa se ratifica así como una vidriera de la producción chaqueña, donde sector público y privado trabajan codo a codo para abrir nuevas oportunidades y consolidar el crecimiento de una región que ya se proyecta como la nueva frontera agrícola del oeste chaqueño.

