Cayó un narco en Machagai en un operativo antidrogas

El sospechoso tenía pedido de captura por una causa en la que se incautaron drogas en Sáenz Peña.

Un reconocido narco fue detenido este lunes en la localidad de Machagai durante un operativo llevado a cabo por la División Operaciones Drogas de Sáenz Peña, informaron fuentes policiales.

Según fuentes policiales, la intervención ocurrió este lunes a las 13:55 en la intersección de las calles Reconquista y Remedios de Escalada, en Machagai, tras recibir información sobre la presencia del sospechoso en la zona.

El hombre de 30 años, identificado como D.E.V., tenía un pedido de captura vigente por una investigación de la Fiscalía Antidrogas N° 2, en la que se había ordenado un allanamiento el pasado 22 de agosto en un domicilio de Sáenz Peña. En aquel procedimiento, se secuestraron 511 envoltorios con 90,4 gramos de cocaína, 97 paquetes con 78 gramos de marihuana, dinero en efectivo y elementos de corte.

Al momento del allanamiento, Vallejos no se encontraba en su vivienda y desde entonces pesaba sobre él la medida de detención. Este lunes, al ser identificado por personal policial que vestía chalecos y gorras con distintivos, el hombre no opuso resistencia y accedió a acompañar a los efectivos.

Tras el procedimiento, se notificó de la novedad a la Fiscalía Antidrogas, que dispuso la aprehensión formal del acusado. Vallejos fue conducido primero al hospital local y posteriormente a Sáenz Peña, donde fue examinado por un médico policial antes de quedar alojado en una unidad de detención, informaron las fuentes.

