Allanamientos por estafa en Corrientes derivaron en secuestro de documentación y armas en Chaco

La Policía realizó dos allanamientos en el Gran Resistencia vinculados a una causa por estafa en Corrientes. Secuestraron documentos de un auto y un pistolón con municiones.

Este lunes por la mañana, efectivos policiales llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en el Gran Resistencia en el marco de una causa por presunta estafa que se investiga en la ciudad de Corrientes. Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N°2 de Resistencia, a cargo de Liliana Puppo, mediante exhorto del juez correntino Leandro Maciel.

La investigación, a cargo de la U.F.I.C N°6 de Corrientes, que conduce el fiscal Gustavo Alejandro Robineau, se inició tras la denuncia de Mario Daniel Gauna, quien resultó damnificado por la venta de dos automóviles —un Volkswagen Gol (dominio KYA361) y un Peugeot 207 (dominio PFP585)— adquiridos por Mario Cabrera mediante cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos.

Luego de las pesquisas, los agentes lograron establecer en poder de quiénes estarían los vehículos y solicitaron las órdenes judiciales correspondientes. El primer allanamiento se realizó en Fortín Los Pozos 4290, barrio San Cayetano de Barranqueras, donde se secuestró documentación vinculada al Peugeot 207 (cédula, título y comprobantes de pago de impuestos). Además, en carácter de «impostergable», se incautó un pistolón calibre 14 de doble caño yuxtapuesto y un total de 120 cartuchos de diferentes calibres. En el lugar fue notificado de la causa «supuesta infracción al artículo 189° BIS» del Código Penal José Ignacio Ramírez (34), quien quedó en libertad supeditado a la investigación, bajo disposición de la Fiscalía Penal N°6 de Resistencia, a cargo del Dr. Francisco de Asís Obaldía Eyseric.

El segundo allanamiento, efectuado en manzana 3, casa 11 del barrio Valussi de Resistencia, arrojó resultado negativo. En ambos procedimientos participaron autoridades judiciales y ayudantes fiscales de la capital chaqueña, entre ellas María Laura del Valle Agüero, Débora Paniagua, María Castillo y Agustina Colussi.

La causa sigue en curso, mientras se evalúa la posible responsabilidad penal de los involucrados tanto en la estafa denunciada en Corrientes como en la tenencia de armas y municiones detectadas en Barranqueras.

Fuente:datachaco

