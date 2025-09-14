Terence Crawford venció a Saúl «Canelo» Álvarez y le arrebató sus cuatro cinturones

El estadounidense fue más que el mexicano y se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido en tres categorías distintas.

El boxeador estadounidense, Terence Crawford hizo historia y le arrebató a Saúl «Canelo» Álvarez sus cuatro cinturones de campeón del peso supermediano. Con la victoria ante el mexicano, Crawford es el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido en tres categorías distintas.

Fue en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, donde más de 70.000 personas vieron el encuentro que terminó con una victoria indiscutida del estadounidense. Ante la decepción de la mayoría de mexicanos, los jueces dieron por ganador a Crawford, con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112.

«Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí, sólo necesitaba la oportunidad», señaló el flamante campeón de 37 años, quien subió dos categorías para poder enfrentarse a Álvarez. Una vez en el ring, el dominio fue absoluto para Crawford y consiguió quedarse con la pelea.

«Una derrota no me define. Lo intenté con todas mis fuerzas pero él se merece todo el mérito», dijo «Canelo», luego de perder y reconocer a su rival, todo ante la atenta mirada de celebridades como Mike Tyson, Charlie Sheen y Sofía Vergara.

