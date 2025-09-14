Silvana Schneider supervisó obras en el Hospital y la Escuela Secundaria N°9 de Villa Ángela

La vicegobernadora acompañó también el inicio de la 44º Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria, Comercio, Artesanía y Servicios en la localidad.

Este sábado, la vicegobernadora Silvana Schneider estuvo en Villa Ángela, en el Hospital «Salvador Mazza», donde el Gobierno provincial está realizando importantes obras y refacciones . Además, constató los avances de de la Escuela de Educación Secundaria N°9, una obra muy esperada por la comunidad y acompañó el inicio de la 44º Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria, Comercio, Artesanía y Servicios en la localidad.

«Hoy estuvimos en el Hospital local y constatamos las refacciones que está realizando nuestra gestión. Además, anunciamos que próximamente incorporaremos un mamógrafo que permitirá no solo una asistencia temprana, sino también para fortalecer la prevención. Luego continuamos por la Escuela de Educación Secundaria N°9, donde la obra ya está prácticamente terminada y en pocos días será inaugurada. Es un logro muy significativo para Villa Ángela y para los chicos que durante años, no tuvieron un edificio propio», precisó la vicegobernadora.

Posteriormente, Schneider se trasladó a la Muestra de la Expo Rural que se desarrolla desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de septiembre. Se consolida como un espacio de encuentro entre productores, artesanos, emprendedores y familias, con una propuesta que combina lo mejor del campo con la cultura y el desarrollo. Durante las tres jornadas se prevé el desarrollo de juras de clasificación, remates, exhibiciones de animales, artesanías, servicios y actividades culturales.

La vicegobernadora también resaltó la importancia de este evento para el sector productivo de la provincia y ratificó el acompañamiento de esta gestión para con el campo. «En nombre del Gobierno provincial y del gobernador Leandro Zdero, ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando codo a codo con todo el sector productivo chaqueño» , mencionó. En ese sentido, añadió: «Desde el inicio de la gestión marcamos una alianza con los productores, en particular con la ganadería, reconociendo su importancia para el desarrollo y crecimiento de la provincia».

Asimismo, puso en valor la enorme convocatoria de esta Expo Rural en Villa Ángela, que hoy no contó con un acto formal de apertura debido a que falleció un trabajador, por el cual con profundo muestras de respeto, las autoridades decidieron realizar solo el izamiento de las banderas y 1 minuto de silencio en esta mañana.

«Transmitimos nuestras condolencias y queremos agradecer especialmente al equipo organizador, cuyo esfuerzo hace posible esta realidad de una nueva edición», concluyó Schneider.

El ministro de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik, también lamentó lo ocurrido y comentó: «Desde el Gobierno provincial no solo venimos a acompañar, sino a comprometernos a seguir instrumentando políticas públicas que consoliden este crecimiento productivo que se está dando en todos los aspectos en el Chaco».

Por último, con muestras de condolencias, también el presidente de la Sociedad Rural de Villa Ángela, Gustavo Porro, destacó la 44° edición de la Expo Rural, organizada con meses de anticipación y que este año logró un récord de más de 200 expositores de industria y el comercio.

Acompañaron también a la vicegobernadora Silvana Schneider, el subsecretario económico Guillermo Agüero; la intendente de Santa Sylvina, Susana Maggio; el intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter; el senador Víctor Zimmerman; el diputado provincial Iván Gyoker; el vocal del IPDUV, Diego Gutiérrez; autoridades de la Regional Educativa y Joaquín García, de Laboratorios Chaqueños.

Fuente:datachaco

