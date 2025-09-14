Sameep extiende la red de agua potable en el paraje La Chiquita

La obra alcanzará los mil metros de canería y beneficiará a más de 20 familias, además de la Escuela, el Destacamento Policial y el Centro de Salud de la zona.

La empresa Sameep continúa ejecutando trabajos de extensión de la red de cañería de 75 milímetros de PVC, en el paraje La Chiquita, en Presidencia Roque Sáenz Peña . Desde la compañía estatal resaltaron que se trata de una respuesta a una demanda histórica.

La obra alcanzará los 1.000 metros de cañería y beneficiará a más de 20 familias, además de la Escuela, el Destacamento Policial y el Centro de Salud de la zona. Se espera que en los próximos días quede finalizada y en pleno servicio.

En este sentido, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó: «Estos trabajos de extensión de red de agua potable en el paraje La Chiquita son ejecutados por los agentes del sector de Emergencia, perteneciente a la Gerencia de Servicios. Se trata de una obra fundamental que generará mejores condiciones de vida para muchas familias . Este es nuestro mensaje: atender al vecino y dar respuestas, con un trabajo integral en una zona postergada hace mucho tiempo».

Por su parte, el coordinador de Zona II, Ing. José Martín, subrayó: «Desde esta gestión existe el compromiso de garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia. Trabajamos arduamente para responder a cada inconveniente y gestionar nuevas obras. La intención es continuar con múltiples intervenciones, atendiendo reclamos, mejorando la prestación con nuevas conexiones y reemplazando cañerías que ya cumplieron su ciclo».

Fuente:datachaco

Comentarios