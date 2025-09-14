Milei aseguró estar «defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión»

El mandatario argentino participó por videoconferencia de un evento organizado por Vox, en Madrid y resaltó que no pudo asistir por estar «defendiendo» los logros de La Libertad Avanza.

Javier Milei participó por videoconferencia del evento en Madrid organizado por Vox, el partido del amigo de su amigo, Santiago Abascal. Se trató del evento al que el mandatario argentino iba a asistir, en primera instancia, aunque luego de la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, cambió su agenda y suspendió su viaje.

«Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy, circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión», señaló el Presidente durante su presentación, desde Buenos Aires, donde se mostró con una bandera argentina y dio un discurso que no superó los cinco minutos.

En ese sentido, agradeció a Abascal, quien lidera Patriotas, el partido que nuclea a la extrema derecha europea y luego de una breve introducción, centró su discurso en el reciente asesinato del activista cercano a Donald Trump, Charlie Kirk. «Lamentablemente, esto hecho sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro, odio y resentimiento», dijo.

Asimismo, señaló que el asesinato «fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos» y agregó que «tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos».

Por último, hizo hincapié en que «la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo» y cerró con sus ya conocidas frases: «¡Viva Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Patriotas! ¡Viva la libertad, carajo!»

Tras su intervención, fue el propio Abascal quien agradeció a Milei y cerró: «Queremos mandarte toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo en estos momentos en que muchos se están juntando para tratar de hacerte daño. Tienes todo nuestro respaldo».

Fuente:diariochaco

Comentarios