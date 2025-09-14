La Poceada quedó vacante y acumula un pozo de más de $ 242 millones

Ningún apostador acertó los cinco números; sin embargo, unas 65 personas acertaron cuatro y se llevaron $ 369.525,23 cada una. El próximo martes se pondrá en juego más de $ 242 millones.

La Poceada Chaqueña volvió a quedar vacante y el pozo aumentó a más de $ 242 millones. Fue en el sorteo N° 2206 realizado en la noche de este sábado, que culminó con un nuevo pozo vacante.

En esta oportunidad, los números de la suerte fueron 01, 03, 12, 13, 18, 72, 73, 75, 80 y 81. Desafortunadamente ningún apostador acertó cinco números; sin embargo, unas 65 personas ganaron $ 369.525,23 cada una, por cuatro aciertos.

Además, unos 1.910 apostadores se llevaron $ 3.143,87, por tres aciertos, y 20.016 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el martes, a las 21, y se pondrá en juego un pozo estimado de $ 242.001.036,85.

Fuente:diariochaco

