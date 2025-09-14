El Gobierno adelantó al FMI que el Presupuesto 2026 será «más ajustado»

Según el staff report del organismo, el proyecto incluirá recortes de subsidios, reforma tributaria y actualización de proyecciones económicas para 2026.

El presidente Javier Milei presentará este lunes por la noche el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional que se emitirá a partir de las 21. La iniciativa busca reafirmar el pilar de su programa económico: el ajuste fiscal. Aunque los detalles completos aún se desconocen, algunos lineamientos se desprenden de las negociaciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el último staff report del organismo, el Gobierno se comprometió a enviar un proyecto que respete la regla de déficit presupuestario general cero. La vocera del FMI, Julie Kozack, expresó que esperan «con interés el Presupuesto 2026 para consolidar los logros alcanzados y sentar las bases de las reformas fiscales necesarias». Las metas del Fondo incluyen pasar de un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025 a uno de 2,2% del PBI en 2026.

Cumplir con estos objetivos requerirá aumentar la recaudación o reducir gastos, por lo que el Gobierno adelantó recortes en subsidios a la energía y la implementación de una reforma tributaria. El proyecto prevé acercar las tarifas de electricidad y gas a los costos reales, mejorar la eficiencia del mercado eléctrico y fortalecer la competencia mayorista. Además, se trabajará en simplificar el sistema tributario, racionalizar el IVA, normalizar impuestos especiales y reducir tributos distorsivos sobre comercio y transacciones financieras.

El Presupuesto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre, y desde el Ministerio de Economía aseguraban que lo entregarían «sobre el filo» del plazo legal. La ley de gastos e ingresos de 2024 y 2025 aún no fue sancionada y se prorrogó mediante decreto del Presupuesto 2023, que sigue vigente.

En un adelanto publicado en junio, el Ejecutivo estimó un crecimiento del PBI del 5,5%, una inflación de 22,7% y un tipo de cambio oficial de $ 1.229 para fin de año, cifras que serán actualizadas en el proyecto que Milei presentará este lunes al Congreso.

Fuente:diariochaco

Comentarios