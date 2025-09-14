«El financiamiento universitario está garantizado», aseguraron desde el Gobierno

El mensaje fue del subsecretario de Prensa, Javier Lanari, a través de su cuenta oficial de X, y contó con el respaldo del presidente, Javier Milei.

En medio de un clima de protestas y amenazas de paro en universidades, luego del veto del presidente, Javier Milei a la ley que aumentaba los fondos destinados a las casas de estudio, el miércoles 10, desde el Gobierno aseguraron que «el financiamiento universitario está garantizado».

Fue el subsecretario de Prensa, Javier Lanari el que, a través de su cuenta oficial de X, explicó que los fondos para las universidades están contemplados en los recursos previamente asignados y señaló que la discusión se da en el marco de un escenario electoral, tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

«Primero rechazaron la auditoría. Después pidieron fondos extra y se les giró $ 33.000 millones. El financiamiento universitario está garantizado con recursos ya asignados. Todo el resto es circo electoral de la política», señaló Lanari, uno de los nombres que suenan fuerte para suceder a Manuel Adorni como vocero presidencial

El posteo fue recompartido por el propio Milei y por otros funcionarios del Gobierno nacional, en vísperas a una semana clave para el Ejecutivo. En ese sentido, mañana, a las 21, el Presidente saldrá en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026. El discurso será desde Casa Rosada.

