Preocupación por Thiago Medina: el ex Gran Hermano tuvo un accidente y está grave

Según informaron, el ex Gran Hermano iba en su moto y tuvo un accidente con un auto.

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, volvió a ocupar el centro de la escena este viernes, aunque esta vez lejos de las polémicas mediáticas y de sus cruces con exparejas o compañeros del reality. El joven sufrió un fuerte accidente automovilístico y se encuentra internado con pronóstico reservado en un hospital de Moreno.

La noticia fue confirmada en el programa LAM (América) por su conductor, Ángel de Brito, quien relató que Medina protagonizó un choque mientras circulaba en su moto. «Fue un accidente terrible. Está con pronóstico reservado, internado en un hospital de Moreno», explicó.

El panelista Pepe Ochoa agregó que el hecho ocurrió alrededor de las 20:00 y que Medina colisionó con un auto. Además, reprodujo las palabras de Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus gemelas: «Por favor, recen mucho, hagamos una cadena de oración».

A pesar de su separación y de las polémicas recientes que protagonizaron, Celis utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de sensibilidad: «Solo pido luz y amor». La joven mostró así su angustia frente al delicado estado de salud de Medina.

En paralelo, la hermana de Thiago, conocida como Camilota, también se mostró consternada por lo ocurrido y, según relató De Brito, no pudo contener las lágrimas al acompañarlo en el hospital.

Según lo detallado en el programa, el accidente fue de gran magnitud: Medina habría salido despedido y volado por encima del vehículo. Las causas aún no están del todo claras y, según trascendió, la poca señalización en la zona y la velocidad podrían haber influido en el siniestro.

Fuente:diariochaco

Comentarios