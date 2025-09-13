Las universidades chaqueñas se sumaron al paro por el veto: «Hay bronca»

La medida tuvo una alta adhesión tanto a nivel nacional y Chaco no fue la excepción.

Este viernes se llevó adelante un paro general de 24 horas en las universidades nacionales, en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, norma que había sido aprobada en la Cámara de Diputados.

En contacto con Marina Stein, referente de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNNE (ADIUNNE), aseguró que el acatamiento fue masivo: «Fue contundente a nivel nacional y local también. Tanto docentes como trabajadores no docentes se sumaron a la medida, lo que contribuyó a una adhesión mayor».

La dirigente destacó además que en el Campus Resistencia hubo facultades que permanecieron «totalmente cerradas». Para Stein, esto refleja «la bronca que hay y el rechazo a la política del Gobierno hacia las universidades».

En ese marco, Stein adelantó que los gremios universitarios ya trabajan en la organización de una tercera marcha federal, que se llevaría a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el veto presidencial.

La movilización será el miércoles 17 y contaría además con la participación de otros sectores, como el de la Salud, ya que ese día también se trataría el veto a la ley de emergencia pediátrica.

«Creemos que puede ser importante», expresó la referente de ADIUNNE sobre la posible magnitud de la protesta.

