El Albinegro suma su segundo empate consecutivo y se mantiene en la zona alta de la tabla, mientras que Defensores sigue en el décimo lugar. Los arqueros fueron las figuras del partido.

For Ever empató 0-0 con Defensores de Belgrano en Buenos Aires, en el estadio Juan Pasquale, en el marco de la 31ª fecha de la Primera Nacional. Se trata del segundo empate consecutivo del Negro; el anterior había sido de local ante Chacarita.

Este empate, con sabor a poco para los chaqueños, los deja ubicados en la sexta posición de la tabla con 49 unidades. Sin embargo, para conocer su ubicación final deberán aguardar a que se disputen todos los encuentros correspondientes a esta fecha, ya que hay varios equipos con puntajes similares.

Entre los jugadores del Albinegro se destacó el arquero Gastón Canuto, quien mantuvo el arco en cero. Ahora, los dirigidos por Ricardo Pancaldo deberán regresar a Chaco y pensar en su próximo partido, que será ante Estudiantes de Río Cuarto.

Por su parte, Defensores mantuvo la décima posición y ahora tiene 42 unidades. También su portero, Alejandro Medina, fue la estrella y elegido como el mejor del partido. El próximo fin de semana, el Dragón se medirá ante Almirante Brown.

