Estaba caminando, se desplomó y murió en la Sociedad Rural de Villa Ángela

El fallecido fue identificado como Luis Arnaldo Barrientos, de 64 años, quien se encontraba trabajando en el lugar.

Un hombre de 64 años, identificado como Luis Arnaldo Barrientos, falleció en la mañana de este sábado en la Sociedad Rural de Villa Ángela, donde se lleva a cabo la Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, mientras realizaba sus tareas. Según información médica, el ciudadano sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Agentes de la Comisaría Primera de Villa Ángela tomaron conocimiento del hecho, se acercaron al lugar, constataron lo sucedido y dialogaron con un compañero de trabajo de Barrientos. El sujeto señaló que el hombre estaba caminando y, de repente, cayó inconsciente al piso. En ese momento, llamaron rápidamente a una ambulancia, y los profesionales informaron que Barrientos no presentaba signos vitales.

Del caso tomó conocimiento la Fiscalía N° 1, a cargo de Gisela Oñuk, que dispuso en primera instancia que el cuerpo sea trasladado a la morgue del nosocomio local. Tras la revisión del médico forense, se informó que la causa de la muerte de Barrientos fue un paro cardiorrespiratorio no traumático.

Fuente:diariochaco

