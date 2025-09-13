Día de la Madre 2025: quedó definida en forma oficial la fecha para el festejo de este año

El Día de la Madre es una de las fechas más esperadas del año, una de las tradiciones que pase lo que pase siempre se mantienen.

Como cada año, el Día de la Madre se convierte en una de las fechas más esperadas por las familias argentinas. En 2025, el calendario ya fijó oficialmente cuándo se celebrará este día tan especial en homenaje a todas las mamás del país.

El Día de la Madre se celebra en Argentina en el mes de octubre por su relación con el calendario litúrgico de la Iglesia Católica.

En Argentina, el Día de la Madre se conmemora el tercer domingo de octubre, una tradición que se mantiene desde hace décadas. Este 2025, la fecha elegida será el domingo 19 de octubre.

A diferencia de otros países, donde la celebración tiene lugar en mayo, Argentina mantiene esta costumbre que combina el homenaje con el inicio de la primavera, dando lugar a encuentros familiares, regalos, y actividades especiales en escuelas, clubes y espacios públicos.

Origen de la fecha en la Argentina

La tradición argentina de celebrar el Día de la Madre en octubre tiene raíces religiosas, vinculadas antiguamente al calendario litúrgico católico, que en esa época conmemoraba a la Virgen María.

Aunque con los años ese significado original se diluyó, la fecha quedó instalada culturalmente y sigue vigente en la actualidad.

Comentarios