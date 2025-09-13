Buscan intensamente a Daiana González en La Clotilde: la adolescente tiene 17 años

La menor mide 1,58 metros de altura, es de contextura física delgada, tez trigueña, cabello lacio castaño oscuro y ojos marrones. La vieron por última vez el pasado viernes en la mencionada localidad.

La Policía del Chaco busca intensamente a Daiana Melina González, de 17 años, en La Clotilde. La joven fue vista por última vez el viernes en la mencionada localidad.

La adolescente mide 1,58 metros de altura, es de contextura física delgada, tez trigueña, cabello lacio castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de la desaparición vestía jeans verdes, remera de mangas largas blanca y zapatillas grises.

Las autoridades solicitan que cualquier novedad sobre González sea notificada a la unidad policial más cercana. También pueden comunicarse con la Comisaría de La Clotilde al teléfono 3735-491002 o al servicio de emergencias 911.

Fuente:diariochaco

