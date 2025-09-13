Accidente cerca de Du Graty entre una camioneta y una moto: hay tres personas heridas 

El hecho ocurrió en el kilóemtro 997 de la Ruta Nacional 95. Los lesionados fueron trasladados al hospital de Villa Ángela.

En la tarde del viernes , alrededor de las 18:15, se produjo un accidente en el kilómetro 997 de la Ruta Nacional 95, en cercanías de la localidad de Coronel Du Graty.

El accidente involucró a una motocicleta de 150 cilindradas, que era guiada por un hombre de 41 años, quien sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha. Lo acompañaban su concubina, de 28 años, y su hija menor, quienes también resultaron lesionadas.

Por otro lado, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 46 años, estuvo involucrada en la colisión, el conductor resultó ileso.

Los lesionados fueron trasladados al hospital de Villa Ángela. Personal de la División Criminalística se presentó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

