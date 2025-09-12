Testigo ratificó el circuito de sobornos en la compra de medicamentos en la ANDIS

La declaración coincide con lo que se escucha en los audios que dieron origen al caso.

El consultor en comunicación libertario Fernando Cerimedo declaró este jueves por la noche ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según su testimonio, el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, le comentó en distintas oportunidades sobre un supuesto circuito de sobornos en la compra de medicamentos, cuyos fondos terminaban en la Secretaría General de la Presidencia.

Cerimedo, exasesor de comunicación de La Libertad Avanza, afirmó que Spagnuolo le fue relatando «en cuotas» cómo funcionaba el esquema. Aseguró que esas conversaciones ocurrieron en varias oportunidades a lo largo de 2024 y giraban en torno a retornos y pagos indebidos en la compra de insumos.

El consultor aclaró que no fue él quien grabó a Spagnuolo, aunque reconoció que mantenían una relación de amistad desde que el propio presidente Javier Milei los presentó durante la campaña electoral de 2023.

Fuentes judiciales indicaron que «el testigo confirmó el esquema de corrupción» y que lo expuesto por Cerimedo coincide con lo que se escucha en los audios que dieron origen al caso.

El abogado Alejandro Sarubbi Benítez, cercano a Cerimedo, publicó en X: «Como abogado y amigo de @FerCerimedo_ok quiero comunicar que efectivamente prestó declaración en calidad de testigo en la causa Spagnuolo, y aportó TODO lo que podía aportar. Rige el secreto de sumario, y en consecuencia, no habrá declaración de ningún tipo. No insistan. Gracias».

La causa se inició a partir de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien presentó las grabaciones difundidas en el canal Carnaval Stream. Paralelamente, la defensa de los dueños de la droguería Suizo Argentina pidió la nulidad del expediente, argumentando que se trató de una «caza de brujas» basada en grabaciones adulteradas y obtenidas en violación de la intimidad, algo que la Justicia aún debe resolver.

El Gobierno también impulsó otra investigación por presunta operación ilegal de inteligencia tras la difusión de una segunda tanda de audios, esta vez atribuidos a Karina Milei. En ese expediente, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, declararon los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron parte del material. Ambos testimoniaron durante menos de media hora y aclararon que no están imputados en la causa.

