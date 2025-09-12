Robó cigarrilos y cerveza de un kiosco, y terminó preso

Se trata de un hombre de 30 años. También sustrajo dinero.

Un hombre de 30 años fue detenido este viernes por la madrugada, en pleno centro de Resistencia, por haber robado cerveza, cigarrillos y dinero en un kiosco.

 

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la División Caminantes, que interceptaron en Necochea y Juan D. Perón a un hombre de 30 años que trasladaba una botella de cerveza, un celular, dinero, varios paquetes de cigarrillos y màs de 10 mil pesos.

Luego de averiguaciones, los funcionarios determinaron que la mercadería había sido sustraída de un local comercial por calle Marcelo T. Alvear al 390 aproximadamente.

 

Finalmente, el demorado y la mercadería fueron trasladadas a la Comisaria Segunda de Resistencia.

 

Fuente:datachaco

