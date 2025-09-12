Los Pumas enfrentan a Australia este sábado: horario y dónde verlo

Por el Rugby Championship, el equipo argentino jugará contra los Wallabies en el segundo partido del torneo entre ambos, en Sidney: la semana pasada se les escapó la victoria sobre el final.

Championship 2025 en la madrugada de este sábado en Sídney: el partido comenzará a las 1:00 (horario de Argentina) y será televisado por ESPN. Los Pumas jugarán su segundo partido del torneo contra los Wallabies en tierra australianas: la semana pasada se les escapó la victoria sobre el final. Un tirunfo pondría nuevamente al equipo de Felipe Contepomi en la pelea por el título.

Además, Australia es un rival directo de Argentina por el sexto puesto del ranking mundial, clave para definir los grupos y rivales en el sorteo de la Copa del Mundo 2027: consiguiendo esta posición se evitaría jugar contra las principales potencias en la fase de grupos. Hoy los australianos son el 6° y los Pumas, el 7°. El sorteo se hará a fin de año, tras la ventana de noviembre.

Los Pumas demostraron que pueden ganarle a Australia. El partido pasado llegaron a tener una ventaja de 21 a 7, y quedaron 24 a 21 a un minuto del cierre. Pero en tiempo de descuento, cinco minutos después de los 80′, los Wallabies llegaron al try y cortaron con la ilusión albiceleste, ganando el partido 28 a 24 para mantenerse en el segundo puesto de una tabla de posiciones que tiene a la selección argentina en el último lugar. Este fin de semana buscarán la revancha que los saque del fondo.

