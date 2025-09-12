La Poceada quedó vacante y acumula un pozo de más de $138 millones

Se sortea el próximo sábado, a las 21 horas, y los chaqueños tienen una nueva oportunidad de convertirse en millonarios.

La Poceada Chaqueña quedó vacante en el sorteo realizado en la noche del jueves, y el pozo acumula más de $ 138 millones. Se trató del sorteo N° 2205, donde el premio mayor no fue adjudicado.

Los números de la suerte en esta edición fueron: 00, 02, 09, 13, 32, 41, 60, 82, 89 y 99. Ningún apostador logró acertar los cinco números necesarios para alzarse con el pozo total. Sin embargo, 94 personas se llevaron más de $ 179.000 cada una, por cuatro aciertos. Además, 1.834 apostadores obtuvieron $ 2.295,90, con tres aciertos, y 16.174 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el sábado, a las 21 horas, y se pondrá en juego un pozo estimado de $ 138.687.622,10. Los chaqueños tienen tiempo, hasta las 20:30 horas de ese mismo día, para realizar sus apuestas en las agencias oficiales. La Poceada Chaqueña es uno de los juegos más populares de la provincia, no solo por sus jugosos premios, sino también por el bajo costo de la apuesta, de apenas $1000 cada ticket.

Comentarios