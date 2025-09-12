El Gobierno revirtió más de 340 despidos en el INTA y otros organismos públicos

El Gobierno nacional dejó sin efecto los despidos y pases a disponibilidad de más de 340 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, luego de que el Congreso rechazara los decretos delegados que habían permitido esas medidas.

La decisión quedó oficializada este viernes a través de las resoluciones 1343 y 221, publicadas en el Boletín Oficial. Según el texto de la resolución 1343, «resulta necesario dejar sin efecto las resoluciones 1044/2025, 1217/2025 y 1240/2025 de este Ministerio de Economía, dictadas en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025».

El Ministerio de Economía había dispuesto en su momento que el personal con estabilidad adquirida en esos organismos pasara a situación de disponibilidad. Sin embargo, esta semana la Justicia hizo lugar a una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Gobierno que se abstuviera de ejecutar «cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación de la resolución 1240, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas» al INTA, INV e INASE.

En paralelo, mediante la resolución 221, el Ejecutivo dejó sin efecto también la disposición que había dispuesto los despidos en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. El texto señala que «resulta necesario dejar sin efecto la Disposición N° 1 de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes De Aviación dictada en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025 y 585/2025».

Además, el Gobierno restituyó la vigencia de varias normativas internas del INTA y otros organismos que habían sido modificadas por decretos presidenciales, a través de los decretos 627 y 628. Esta decisión se dio después de que la Cámara de Diputados y el Senado rechazaran a fines de agosto cinco DNU que habían generado controversia por su alcance y objetivos.

El propio Ejecutivo aclaró que «el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos», por lo que resolvió restituirlas de forma expresa.

