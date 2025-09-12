El Gobierno provincial avanza con la refuncionalización del Hospital de Charata

Ya funciona el área de Emergencias y avanzan las obras en Internaciones y Diagnóstico por Imágenes.

El Gobierno del Chaco continúa con la tercera etapa de la obra de construcción y refuncionalización del Hospital Doctor Enrique V. Llamas de Charata, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria en la localidad y en toda la región.

Hasta el momento, ya se encuentra en pleno funcionamiento el área de Emergencias, lo que significó una mejora inmediata en la respuesta a las urgencias médicas. En paralelo, se trabaja en el área de Internaciones, próxima a habilitarse, y en el sector de Diagnóstico por Imágenes, donde actualmente se realizan tareas de demolición interior, construcción de divisiones, colocación de aberturas, pisos, cielorrasos y pintura, siguiendo las disposiciones del Ministerio de Salud.

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, junto al intendente Rubén Rach, supervisaron el avance de los trabajos, que se desarrollan bajo un esquema planificado por etapas para garantizar el normal funcionamiento del hospital durante la obra.

«La salud es una prioridad para este Gobierno. Seguimos haciendo el esfuerzo para que los vecinos tengan un sistema de salud digno, como nos pide el gobernador Leandro Zdero», expresó Domínguez.

Con estas acciones, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de fortalecer y modernizar la infraestructura hospitalaria en todo el territorio chaqueño.

