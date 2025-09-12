El dólar oficial subió casi 100 pesos en la semana

El mercado minorista, cerró a $1.465 y llegó al techo de la banda. También aumentó el blue y los financieros.

El dólar oficial cerró este viernes con un fuerte salto que lo dejó a solo 1,3% del techo de la banda de flotación, en medio de la presión cambiaria desde la derrota del Gobierno nacional en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Así, en el mercado mayorista, la divisa trepó 1,5% y terminó en $1.453, acumulando un incremento semanal de 7,2% (equivalente a 98 pesos) y marcando un nuevo récord nominal histórico.

Durante la jornada aparecieron versiones sobre una posible intervención del Banco Central (BCRA) luego de que se observara una orden de venta en $1.472, apenas por encima del techo de la banda.

En tanto, en el segmento minorista, el promedio de entidades financieras que publica el BCRA fue de $1.414,58 para la compra y $1.467,42 para la venta, mientras que en el Banco Nación (BNA), la divisa terminó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

DÓLARES PARALELOS

Contado con Liquidación (CCL): sube 1,8% y alcanza los $1.473,04, con una brecha del 1,4% frente al oficial.

Dólar MEP: avanza 0,9% y cotiza a $1.463,78, con una brecha del 0,7%.

Dólar blue: aumenta $15 y opera en $1.425 para la venta, según relevamiento en la city porteña.

Dólar tarjeta o turista, que suma un 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el oficial minorista, cotizó en $1.904,50.

Fuente:datachaco

