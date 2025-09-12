Cuatro gobernadores se reunieron en Córdoba y reclamaron a Milei el veto a los ATN

Agrupados bajo el sello de «Provincias Unidas», Llaryora (Córdoba), Valdés (Corrientes), Pullaro (Santa Fe) y Sadir (Jujuy), participaron de la cumbre luego de que el presidente vetara esta ley pedida por las 24 provincias.

Cuatro gobernadores se reunieron en Río Cuarto, Córdoba, para enviarle un mensaje a Javier Milei luego de que el Presidente vetara la ley de reparto de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional. Se trata de los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes se agrupan bajo el sello de «Provincias Unidas», a los que se suman Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes no asistieron al encuentro.

Además, reclamaron por la baja de impuestos y denunciaron «insensibilidad». «No vamos a posar para una foto por motivos electorales», dijo Valdés, el último que sumó al bloque luego de que fracase su acuerdo con La Libertad Avanza en su provincia. «Estoy cansado de irme a Buenos Aires, al Gobierno, y que me atiendan funcionarios de tercera línea», criticó.

«No es suficiente que Corrientes vaya sola a Buenos Aires, tenemos que juntar las provincias para que nos escuchen. Es el primer grito para dejar de ser sólo ‘el interior’ y ser parte plena de la República Argentina», agregó. También adelantó que las provincias pondrán sus equipos técnicos a disposición para llegar a un acuerdo y, en caso de haber avances, conversarán. «Pero si quieren una foto está la del 9 Julio en Tucumán. No vamos a posar a una foto por motivos electorales», agregó.

Llaryora, anfitrión del evento, sumó otro reclamo: «No nos podemos acostumbrar a que nos vayan bajando de a poco las retenciones. Hay que eliminar las retenciones para defender el empleo del interior del país». Además, aclaró que están abiertos al diálogo con el gobierno nacional, pero que al mismo tiempo están construyendo «un proyecto distinto, nuevo y con sensatez».

En esa misma línea, Pullaro llamó a apoyar el «proyecto político que preserve lo que se hizo bien y cuide el futuro del campo, la producción, el petróleo, el litio y el gas». El dirigente radical fue uno de los primeros en reclamar que fuera el propio Presidente quien los convocara, pero también envió un mensaje con miras a la próxima elección: «No tenemos que volver atrás para que no se envalentone el kirchnerismo».

«Es una concepción poco sensible para con tantos sectores vulnerables. Nosotros en nuestras provincias tenemos equilibrio fiscal pero con la gente trabajando con sensibilidad y atendiendo la cantidad de problemáticas», expresó Sadir. Además, anticipó que van a «trabajar para sostener la ley (de los ATN) y hacer caer el veto. Nosotros, todos los que estamos acá, ya votamos a favor de que esta ley salga».

