Copa Davis: comienza la serie Argentina-Países Bajos con el duelo Etcheverry-De Jong

Argentina inicia la serie ante Países Bajos por un lugar en el Final 8 de la Copa Davis en Bolonia, Italia. El sorteo para el cruce por la clasificación a la etapa definitoria determinaron que el número uno neerlandés, Jesper de Jong, enfrente a Tomás Etcheverry en el partido que abrirá la serie en Groningen, la ciudad elegida por los anfitriones. La acción comenzará a las 9 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de TyC Sports y DSports. Cada eliminatoria consta de dos partidos individuales el primer día y un partido de dobles seguido de dos partidos individuales el segundo día.

Jesper de Jong (25 años, nacido en Haarlem) debutará en Copa Davis ocupando el lugar de líder del equipo, una responsabilidad inédita para él. Algo similar le ocurrió a Cerúndolo cuando debutó ante Sinner en Bolonia 2022. Con Etcheverry se enfrentaron dos veces, al inicio de sus carreras, en torneos post pandemia en Sudamérica y sobre polvo de ladrillo. El balance fue una victoria por lado, con marcadores similares. Un antecedente lejano que no sirve demasiado como referencia.

Más tarde, Francisco Cerundolo se enfrentará a Botic van de Zandschulp, quien si bien le ganó a varios top 10 del ranking ATP, este año perdió contra el tenista argentino, en el único enfrentamiento entre ambos, por 6-3 y 6-4. Francisco vuelve al equipo nacional después de una ausencia por lesión ante Noruega en busca de recuperarse después de un bajón en los últimos torneos, en una competición donde suele encontrar fortaleza y seguridad

Por ranking ATP, los argentinos son favoritos en cada partido, pero la incógnita está en qué versión de Cerúndolo y Etcheverry aparecerá en la cancha. La serie depende más de ellos que de los jugadores locales.

¿COMO ES LA FINAL 8?

En la fase final de la Copa Davis participan ocho naciones, que se enfrentarán en un formato de eliminatorias directas al mejor de tres partidos. Cada eliminatoria (cuartos de final, semifinales y final) consistirá en tres partidos: los dos primeros son de individuales y, en caso de empate, se jugará un partido de dobles para decidir quién pasa a la siguiente ronda. Todos los partidos de una eliminatoria se jugarán en el mismo día.

