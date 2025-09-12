2° edición de Agronea Pampa: desarrollo y potencial de la nueva frontera productiva chaqueña

Este viernes 12, desde las 16.00 abre sus puertas la 2° edición de Agronea Pampa. La exposición extenderá hasta el 14, y reunirá durante tres días, en un solo lugar al sector a productores, empresarios y profesionales del sector, con el objetivo de mostrar el desarrollo y la potencialidad de la región. La inauguración oficial será a las 20, con la presencia del gobernador Leandro Zdero

Con la participación de destacadas empresas del rubro, Agronea Pampa se presenta como una plataforma clave para fomentar nuevas conexiones comerciales y fortalecer la producción agrícola en el norte argentino.

Adriana Spahn, representante de ACA en la región NEA, comentó “a pesar de los desafíos que hemos enfrentado los últimos años, la zona sigue siendo muy productiva, especialmente para la cosecha gruesa. La llegada de Agronea Pampa es favorable para la producción y nos permite estar en contacto con los productores locales, fomentando el desarrollo de la región. Además, contamos con una cadena de expertos que nos ayudan lo que nos llena de orgullo y expectativa para el evento

Por su parte, Alfredo Langellotti, representante de Langellotti SRL, uno de los expositores que juega de local, expresó “Creemos que es una acción importante para el sector agropecuario, que ha crecido significativamente en la región. La frontera agropecuaria se ha trasladado hacia el norte, y Pampa del Infierno se ha convertido en un punto clave para la expansión agrícola, gracias a las oportunidades que ofrece la tecnología y la biotecnología. La llegada de Agronea Pampa no solo visibiliza el movimiento productivo del norte argentino, sino que también atrae a nuevos empresarios y productores a la zona. Esperamos que esta exposición se consolide como un eje para fomentar nuevos negocios y conexiones en el sector.»

Viernes de inauguración y actividades

La primera jornada, comenzará a las 16:00 con la apertura de la muestra estática, acompañada por la música del DJ Joaco en el escenario principal. A las 17:00, se realizará el panel «Empresa familiar: ¿Qué pasa cuando no hay sucesores?» en el Auditorio Principal, auspiciado por Agronea. A las 18:30, se ofrecerán dos charlas simultáneas: «Clínica de Conducción Segura» en el auditorio principal y una “Charla vocacional en el Escenario Principal, ambas dirigidas a los jóvenes, que recordemos tienen entrada sin cargo, siendo estudiante de cualquier nivel educativo. A las 19.00, en el auditorio del stand de NBCH, se llevará a cabo el Taller de educación financiera.

El acto oficial comenzará a las 20:00, con la presencia del gobernador Leandro Zdero, y funcionarios locales y provinciales. La actividad del viernes culminará con espectáculos musicales, a partir de las 21:00, con presentaciones de Ángel Ferreira y su Embajada, el Ballet Raíces de Amores y Piko Frank. El cierre de la muestra estática será a las 23:00.

