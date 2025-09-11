Sáenz Peña: el municipio local reconoció a los maestros

Fue en vísperas del Día del Maestro.

La Municipalidad de Sáenz Peña realizó este miércoles, en la víspera de un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, un homenaje por el Día del Maestro, con una ofrenda floral en el busto del Prócer, ubicado en avenida 1 y calle 8 del centro, y un acto en la Escuela N°31 que lleva su nombre.

Durante el acto, la docente Patricia Silva recitó una poesía en alusión a la fecha, y luego, el intendente Bruno Cipolini hizo uso de la palabra. «Domingo Faustino Sarmiento es uno de nuestros próceres a los que le caben infinidad de adjetivos.En Sarmiento todo es erudición, apasionamiento e ironía. Una inteligencia luminosa, consistente, de bases sólidas. Una inteligencia de brillo sereno y contínuo, constante y pareja», expresó.

Así, remarcó: «No lo volvamos efeméride ni lugar común. Sarmiento en estos días es un imperativo, que debe convertirse en presencia, inevitable y omnipresente. Debemos, necesitamos y merecemos devolvernos a Domingo Faustino Sarmiento, persuadidos de que solo con educación saldremos adelante».

Luego del discurso, hubo un número artístico a cargo de la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana.

Durante el acto se contó con la presencia de la directora de Regional Educativa IVA Paloma Egea; el diputado Nacional Gerardo Cipolini; la presidente del Concejo Deliberante Nora Gauna; funcionarios municipales, Concejales, directivos, docentes y supervisores de distintos niveles educativos.

