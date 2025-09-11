«Nos cambia la vida»: ama de casa ganó $ 173 millones en la Poceada por la intuición de su hija

La suerte golpeó la puerta de una familia chaqueña: una ama de casa de 55 años se convirtió en la flamante ganadora de un pozo acumulado de $ 173.266.236 en la Poceada, tras acertar los cinco números en el sorteo del pasado 9 de septiembre.

Lo curioso de la historia es que el premio llegó gracias a la constancia de su hija, quien encontró un viejo ticket arrugado y la convenció de volver a jugar con esos números. «Me dijo que eran lindos y que los volviera a jugar. Le hice caso y marqué manualmente el 06, 48, 51, 63 y 74», relató la mujer.

La apuesta se registró en la Agencia Oficial 221 de Benito Benigno Romero, ubicada en Chile 610, General San Martín. «Esa noche, mi hija me llamó para que controlara el ticket porque estaba casi segura de que habíamos sacado la Poceada», recordó la afortunada.

Al comprobar los resultados, descubrieron que eran las únicas ganadoras con los cinco aciertos, lo que les permitió llevarse el pozo entero. «Esa noche no pudimos dormir de la emoción», confesó.

Conmovida por la magnitud del premio, la mujer adelantó que utilizará el dinero para ayudar económicamente a sus dos hijas y para cumplir anhelos postergados junto a su marido. «Este premio es una bendición, nos cambia la vida», expresó con gratitud.

