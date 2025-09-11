La UCR adelantó que rechazará en el Congreso los vetos de Milei

El radicalismo cuestionó al Presidente por la Ley Garrahan, el financiamiento universitario y los fondos para las provincias.

La Unión Cívica Radical (UCR) anunció que rechazará en el Congreso los vetos de Javier Milei contra la Ley de Emergencia Pediátrica, el financiamiento universitario y la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

En un comunicado titulado «Milei rechaza la educación, ignora a las infancias y desprecia el federalismo», el partido conducido por Martín Lousteau sostuvo que el jefe de Estado tiene «rasgos de un presidente encerrado en su dogma ideológico».

La UCR remarcó que la Ley Garrahan «brinda a miles de familias que atraviesan momentos difíciles la posibilidad de contar con un mínimo de certidumbre, y garantiza al personal de salud una recomposición frente a los ingresos perdidos».

Y adelantó que la misma postura tendrá en el resto de las votaciones: «Tal como haremos con la Ley de Financiamiento Universitario, también impulsaremos el rechazo de estos vetos presidenciales».

Fuente:diariochaco

Comentarios