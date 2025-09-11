Estaba desaparecido y lo encontraron sin vida dentro de un pozo con agua en La Tigra

Un joven de 23 años denunció en la Comisaría de La Tigra la desaparición de su padre, Carlos Alberto Báez, de 45 años.El hombre fue hallado a las pocas horas sin vida en un pozo de agua en la localidad mencionada.

Según el parte policial, Báez se retiró de su casa alrededor de las 14 horas del miércoles con dirección a San Martín y Santiago del Estero, donde está ubicada la gomería en la que trabajaba, y nunca regresó. Su hijo comentó que el hombre tenía problemas de adicción al alcohol y que, al momento de retirarse, se encontraba ebrio.

Las autoridades activaron de inmediato el protocolo de búsqueda de personas y tomó conocimiento del hecho la Fiscalía de Investigación N° 1 de Sáenz Peña. Horas después, cerca de las 23:30, el personal policial se entrevistó con vecinos de la zona, quienes manifestaron haber visto a Báez durante la tarde en inmediaciones de la ex cooperativa La Unión.

Tras estas declaraciones, los efectivos se acercaron al sitio señalado, realizaron una inspección y encontraron el cuerpo sin vida del ciudadano. El mismo estaba en decúbito ventral dentro de un pozo con agua.

Luego del hallazgo, se notificó a la fiscalía y se dispuso la intervención de la División de Bomberos y del Gabinete Científico.

