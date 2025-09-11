El Servicio Penitenciario Provincial se fortalece con nuevo equipamiento informático

El Ministerio de Seguridad entregó notebooks, CPU, monitores e impresoras destinados a las diversas unidades.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, entregó este jueves equipos informáticos destinados a diversas unidades del Servicio Penitenciario Provincial.

La inversión incluye notebooks, equipos de mesa, CPU, monitores e impresoras, con el objetivo de modernizar la institución para mejorar la calidad y agilidad del servicio.

«Con estas iniciativas, el gobierno provincial busca no solo dotar de mejores herramientas al personal del servicio penitenciario, sino también asegurar condiciones dignas para aquellos que cumplen condena y quienes están a la espera de juicio», afirmó el ministro.

En esa línea, Matkvich sostuvo: «Desde el primer día de gestión, hemos trabajado para revertir el abandono en que se encontraba el servicio penitenciario, que es fundamental para el Estado provincial».

Así, recordó que el lunes se inauguró un pabellón renovado en el penal N° 2 de Sáenz Peña, con capacidad para 104 internos, y ratificó el compromiso del gobierno con los trabajadores que diariamente se esfuerzan por garantizar la seguridad de los internos.

«Las cabeceras del servicio son San Martín, Castelli, Villa Ángela, Charata, Sáenz Peña, las unidades penales de aquí de Resistencia y por supuesto todas las unidades administrativas que tiene el Servicio Penitenciario Provincial», afirmó, y agregó que «hace muchos años que no se entregan elementos informáticos para la actualización del trabajo».

Por su parte, la directora del Servicio Penitenciario, Erika Maidana, indicó que la última adquisición había sido en 2022 y este nuevo material era muy esperado por las unidades operativas ya que facilitará las tareas administrativas esenciales. «Estos elementos son cruciales para mejorar la gestión de trámites, tanto para los internos como para sus familias», indicó.

Fuente:datachaco

