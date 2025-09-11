El Gobierno simplificó trámites de exportación aérea con nueva normativa digital

La Dirección General de Aduanas anunció la digitalización de dos documentos clave, con el objetivo de agilizar procesos, reducir errores y brindar mayor transparencia a las empresas exportadoras.

El Gobierno nacional avanzó en la modernización de los procedimientos de comercio exterior con la implementación de una nueva normativa que simplifica los trámites de exportación aérea. Según lo publicado en el Boletín Oficial, la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dispuso la digitalización y automatización de dos documentos centrales en el proceso: la Relación de Carga (Manifiesto de Carga de Exportación) y el Manifiesto de Consolidación de Exportación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5756/2025 y establece que ambos documentos se gestionarán a través de un aplicativo web integrado al Sistema Informático Malvina (SIM). De esta manera, se eliminan los procedimientos manuales, lo que —según ARCA— permitirá reducir significativamente los tiempos de tramitación.

El Gobierno destacó que la modernización aportará tres mejoras principales:

Menor tiempo de gestión, con trámites más rápidos y eficientes.

Mayor trazabilidad, que permitirá un seguimiento más claro de cada operación.

Reducción de errores, gracias a la automatización de la carga de datos.

La normativa también establece nuevas obligaciones para los agentes de transporte aduanero y los agentes consolidadores, quienes deberán desempeñarse como depositarios fieles de la documentación, garantizando la transparencia y la trazabilidad de todo el proceso.

ARCA informó que las pautas, el manual de usuario y los pasos para utilizar el nuevo sistema están disponibles en el micrositio oficial «Manifiestos de Carga de Exportación», accesible a través de su portal web.

Con esta reforma, el Gobierno busca dar un paso hacia la modernización aduanera y favorecer la competitividad de las empresas exportadoras argentinas en el mercado internacional.

Comentarios