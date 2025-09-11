Detuvieron al sujeto que lesionó a su expareja con una botella de vidrio

Fue aprehendido este miércoles por la tarde, tras un trabajo en conjunto de varias unidades. Horas antes, en Presidencia de la Plaza, el padre del detenido fue capturado por entorpecer la captura de su hijo.

El lunes a la madrugada, un hombre de 38 años fue hasta el kiosco ubicado en calle Bernardo Pérez, entre Almirante Brown y Belgrano, de Presidencia de la Plaza, donde trabaja su expareja de 19 años.

Al verla acompañada de varias personas, se ofuscó y con una botella de vidrio rota, la atacó y la lesionó con varios cortes en la cara, para luego huir.

La joven fue trasladada al hospital de Machagai, donde fue asistida, y recibió 11 puntos de sutura entre el pómulo y el oído.

Interiorizada la Fiscalía en turno, dispuso que se inicien las actuaciones judiciales por «Supuestas amenazas y lesiones en contexto de violencia de género» y solicitó la inmediata captura del autor.

PADRE PRESO

En la siesta del miércoles, agentes de la Comisaría de Plaza, informados de los hechos, comenzó a buscar al implicado, ya que residía en esa ciudad, por lo que fueron a su domicilio.

Al estar cerca de Antártida Argentina s/n y López y Planes, vieron a esta persona que circulaba en una motocicleta. El mismo, al ver a los uniformados, ingresó a la casa de sus padres, siendo seguido por los uniformados.

Pero al llegar a la entrada de la finca, sus familiares salieron a atacar al personal policial y con esto entorpecieron el procedimiento, que permitió la fuga del buscado. Ante ello, procedieron a la demora de un hombre de 68 años, padre del presunto autor.

El ciudadano fue llevado a la unidad policial donde se iniciaron las actuaciones judiciales por «Supuesta resistencia y atentado contra la autoridad».

CAPTURADO A LAS POCAS HORAS

Tras los hechos sucedidos en Presidencia de la Plaza, se inició un grupo de trabajo en la localidad de Machagai entre agentes de las Comisaría local y de Plaza, además de la División Rural de Plaza e Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, quienes minutos antes 18, dieron con el sujeto buscado. Fue llevado a la unidad y notificado de las actuaciones judiciales.

