Bullrich expresó que «sería bueno hablar con Mauricio Macri», tras la derrota electoral

Luego de la dura derrota electoral que sufrió el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno se encuentra revisando sus posiciones para intentar revertir este resultado en las elecciones nacionales de octubre. En esta tarea, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuso recomponer lazos con Mauricio Macri con el objetivo de avanzar en una estrategia conjunta.

«Sería bueno hablar con Mauricio Macri», expresó la funcionaria en este sentido, en una declaración sorpresiva por el enfrentamiento que mantienen ambos dirigentes luego de que Bullrich se sume de lleno a las filas de La Libertad Avanza, dejando atras el PRO.

La funcionaria comentó que no tuvo contacto con él, pero afirmó que «sería bueno en este momento hablar con él». De hecho, el titular del PRO no se ha manifestado aún sobre los resultados de las elecciones. En una entrevista en TN, la ministra también se refirió a cómo se estructuraría el armado LLA-PRO en la Legislatura provincial, respecto de si conformarían un interbloque o se agruparían todos dentro de una misma bancada. «Es algo que todavía no se ha conversado, pero la posibilidad de trabajar todos juntos y tirar para el mismo lado es lo más importante», agregó.

«Lo más importante son las ideas, las formas, si es un solo bloque o un interbloque, se va a discutir», enfatizó Bullrich y reiteró: «Lo importante es votar y defender una idea». Sobre el impacto que tuvieron los resultados en el Gobierno, la titular de la cartera de Seguridad reconoció: «Estamos saliendo de un momento difícil, venimos de una derrota que implica un repensar». Y sostuvo que el espacio debe «corregir las cosas que no llegaron, para poder llegar a los hogares de todos los argentinos».

«Tenemos que achicar la distancia entre lo que es un plan de estabilización y lo que llega a la casa de los argentinos», explicó y señaló: «El tratamiento que estamos haciendo no se puede cortar a mitad de camino, porque volvemos a la enfermedad».

También advirtió sobre los riesgos de abandonar el proceso de ajuste: «Si no pasamos el momento de dificultad económica, vamos a volver al país de la inflación». Respaldó su postura al señalar que «muchos países tuvieron estos planes de estabilización y salieron de esto».

De cara a la próxima campaña, la ministra señaló que el foco libertario estará en convocar a todas esas personas que no acudieron a las urnas. «Vamos a ir a buscar uno por uno a todos los que no nos fueron a votar», destacó. Finalmente, subrayó la importancia de un triunfo electoral para consolidar el rumbo del Gobierno: «Es importante que ganemos para que los próximos dos años la gente pueda vivir los frutos del cambio».

