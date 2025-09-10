Secuestran cocaína, marihuana y más de $ 1,2 millones en Villa Barberán: dos detenidas

Dos mujeres de 26 y 47 años, que se encontraban en la vivienda, fueron notificadas de su aprehensión.

Este martes por la noche se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Barberán, sobre calle Leo Parcianello, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

En el domicilio se secuestraron 71 bochitas y dos envoltorios de cocaína con un peso total de 23,9 gramos, además de 1,5 gramos de marihuana, una balanza digital, tres celulares, recortes de polietileno, tijeras y la suma de $ 1.255.850 en efectivo.

Dos mujeres de 26 y 47 años, que se encontraban en la vivienda, fueron notificadas de su aprehensión por «supuesta infracción a la Ley 23.737».

El procedimiento contó con la presencia de la ayudante fiscal, Agustina Colussi, y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1, a cargo de la Dra. Andrea Natalia Lovey Pessano.

