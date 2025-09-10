Llega el gran sorteo de viviendas en Quitilipi: todos los detalles

Desde el orgaismo informaron que ya está disponible el padrón definitivo de postulantes habilitados, el cual puede consultarse a través de la fanpage oficial del Ipduv.

Este jueves 11 de septiembre, a partir de las 18 , el Corsódromo municipal de Quitilipi será escenario de un acontecimiento histórico para la ciudad. Y es que llega el primer sorteo público de viviendas, organizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv).

En ese marco, desde el orgaismo informaron que ya está disponible el padrón definitivo de postulantes habilitados, el cual puede consultarse a través de la fanpage oficial del Ipduv. Además, los listados estarán exhibidos en formato físico hasta instantes previos al sorteo, con el objetivo de garantizar transparencia y permitir la verificación ciudadana

Los postulantes incluidos cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento vigente. El sorteo se realizará bajo un sistema de segmentación por categorías, diseñado para contemplar distintas realidades familiares y asegurar una distribución más justa.

Las categorías definidas son familias con hijos, familias sin hijos, familias con integrantes con discapacidad y familias con más de 20 años de antigüedad en el padrón de inscriptos.

Desde el organismo se destaca que este modelo de adjudicación ya fue implementado con éxito en otras localidades como Sáenz Peña y que responde a demandas históricas de los chaqueños, reconociendo trayectorias y situaciones que durante años no habían sido contempladas

Las viviendas que serán sorteadas forman parte del Plan Provincial de Viviendas y se encuentran en etapa avanzada de ejecución. La actividad prevista para el jueves 11, a las 18, contará con la presencia de autoridades provinciales, funcionarios municipales y vecinos de Quitilipi, quienes acompañarán este momento clave para la comunidad.

