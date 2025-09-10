Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras una reunión encabezada por el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

Del encuentro también participó el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, en un marco de definiciones políticas clave para el oficialismo luego del resultado adverso en las elecciones bonaerenses.

Catalán, quien se desempeñaba como secretario de Interior, asume ahora un rol central en la articulación política del Gobierno con las provincias y los distintos actores institucionales. Su designación busca reforzar el vínculo federal en un momento de fuertes tensiones políticas y económicas.

En esta línea también oficializaron la conformación de la Mesa Federal, «un espacio de coordinación política que busca retomar el diálogo con los gobernadores alineados con la gestión de Javier Milei».

Según explicaron desde la Casa Rosada, el nuevo ámbito se enmarca en una etapa clave para la administración libertaria, que considera «imprescindible» avanzar con las reformas estructurales planteadas desde el inicio del mandato. En este sentido, la Mesa Federal buscará profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio impulsado por el oficialismo.

Comentarios