La inflación del NEA de agosto fue del 1,7%: nuevamente la más baja del país

El INDEC publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2025, que a nivel nacional fue de 1,9%. Sin embargo, en el Nordeste, se ubicó nuevamente en 1,7%, siendo una de las más bajas del país junto al Noroeste.

En lo que refiere a la inflación interanual, fue del 29,9%, y en lo que va del año acumula 17%, siendo en ambos casos, la más baja del país.

En cuanto a los rubros, el que más aumentó en la región fue Restaurantes y hoteles, con el 3,8%; seguido de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,9%); Educación (2,6%); Transporte (2,6%); Salud (2,4%); Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%); y Bienes y servicios varios (1,9%).

Por debajo del nivel general de la región estuvieron Comunicación (1,6%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%); Recreación y cultura (0,8%); Equipamiento y mantenimiento de hogar (0,6%); Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

Fuente:diariochaco

