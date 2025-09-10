Javier Milei hablará en Cadena Nacional para presentar el Presupuesto 2026

El anuncio se produce en un contexto de reacomodamiento político tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en medio de las conversaciones que mantiene el Gobierno con gobernadores «dialoguistas».

El presidente Javier Milei anunciará el próximo lunes, a través de Cadena Nacional, los lineamientos centrales del Presupuesto 2026, el primero íntegramente elaborado por su administración.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que el mandatario expondrá los principales ejes del proyecto de ingresos y gastos del Estado para el próximo año. La iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días, en cumplimiento con los plazos legales establecidos.

El anuncio se produce en un contexto de reacomodamiento político tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en medio de las conversaciones que mantiene el Gobierno con gobernadores «dialoguistas», en busca de respaldo para avanzar con las reformas estructurales.

De acuerdo con lo anticipado por fuentes oficiales, el mensaje de Milei buscará ratificar el rumbo económico basado en el equilibrio fiscal, la disciplina monetaria y la continuidad de las medidas de desregulación.

