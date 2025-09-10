For Ever ya piensa en Defensores de Belgrano: el partido será el próximo sábado

El Negro intentará desde las 15.30 horas sumar de a tres para continuar en zona de Reducido.

For Ever viajará a Buenos Aires para enfrentar a Defensores de Belgrano por la 31ª fecha de la Zona «B» de la Primera Nacional de fútbol. El partido será el próximo sábado, a las 15:30 horas, con el arbitraje de Diego Ceballos, Juan Manuel González, Mario Bardina y Mariano Negrete.

Cabe mencionar que los dirigidos por Ricardo Pancaldo vienen de empatar 0-0 ante Chacarita, de local, lo que los dejó en la séptima posición de la tabla con 48 unidades, al igual que el «Funebrero», que se ubicó sexto por mejor diferencia de goles.

El entrenador aún tiene algunas dudas sobre el equipo titular que enfrentará al «Dragón» y comenzará a definir el 11 inicial en la práctica del jueves. La buena noticia es que podrá contar con el volante Brian Guerra.

Por su parte, Defensores de Belgrano viene de ganarle 2-1 a Mitre y está décimo en la tabla con 41 unidades.

