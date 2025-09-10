Detuvieron al hombre que le cortó la cara con una botella a su expareja

Fue en Machagai. A.A.P. quedó detenido por violencia de género tras agredir a su expareja al verla con otro hombre. La mujer se encontraba en un kiosco 24 horas cuando ocurrió el hecho.

El miércoles 10 de septiembre, alrededor de las 18:20, personal de la Comisaría de Machagai logró la demora de A.A.P., alias «Cota», quien tenía pedido de captura en el marco de una causa por lesiones graves en contexto de violencia de género.

El operativo contó con la colaboración de la Comisaría de la Plaza, la División Rural de la misma localidad y el Departamento de Investigaciones de Sáenz Peña. Además, estuvo presente el Comisario General de Policía Jorge Caballero, Director General de la Zona Interior. A.A.P. fue examinado y alojado en la unidad policial mientras se continúan con las diligencias de rigor.

Fuente:diariochaco

