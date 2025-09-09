Tarjeta Alimentar: cómo saber si te corresponde y cuándo se acredita en septiembre

La Tarjeta Alimentar sigue siendo uno de los refuerzos más importantes para las familias que reciben prestaciones de Anses. Este beneficio, que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre, se acredita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo ( AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y algunas Pensiones No Contributivas (PNC).

Algo importante de recordar es que, la Tarjeta Alimentar, a diferencia de otros programas, no requiere inscripción ni gestión previa: Anses cruza los datos con el padrón del Ministerio de Desarrollo Social y deposita el monto correspondiente en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal.

Los grupos habilitados a la Tarjeta Alimentar son:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad)

Mujeres embarazadas que cobran AUE desde el tercer mes

Madres con siete hijos o más que perciben PNC

Los montos se mantienen sin cambios este mes, ya que la Tarjeta Alimentar no está alcanzada por la Ley de Movilidad. Según el Ministerio de Desarrollo Social, los valores vigentes son:

$55.250 para familias con un hijo

86.936 para familias con dos hijos

$114.062 para familias con tres o más hijos

Este monto se suma al haber mensual de la AUH o AUE, lo que puede representar un ingreso total superior a los $144.000 por hijo con discapacidad.

CÓMO SABER SI TE CORRESPONDE

Para verificar si estás incluido en el padrón, ingresá a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccioná «Cobros»

Luego «Fecha y lugar de cobro»

El sistema te mostrará si tenés asignado el beneficio y cuándo se acredita

También podés consultar en la app de tu banco o billetera virtual si el monto aparece junto con la AUH o AUE.

CUÁNDO SE ACREDITA EN SEPTIEMBRE, SEGÚN EL DNI

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH y AUE, según la terminación del documento del titular. En septiembre, el cronograma quedó así:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Comentarios