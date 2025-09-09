Salta: condenan a perpetua a la mujer que mató a golpes a su hijo de 11 años

Lidia Raquel Cardozo fue encontrada responsable de la muerte de Leonel Francia. Ella dijo que fue un accidente doméstico.

La Justicia de Salta condenó este lunes a prisión perpetua a la mujer acusada de matar a golpes a su hijo de 11 años.

Lidia Raquel Cardozo recibió la máxima pena por el asesinato de Guillermo Leonel Francia, ocurrido el 31 de agosto de 2023, en la capital provincial.

Los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello ordenaron además que la mujer sea incorporada al Banco de Datos Genéticos, una medida clave en casos de delitos graves.

Durante el juicio, el fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, representó al Ministerio Público Fiscal y sostuvo la acusación por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo. El funcionario pidió la máxima condena prevista en el Código Penal.

Por su parte, la querella acompañó ese pedido y reclamó también la prisión perpetua para Cardozo.

En tanto, la defensa de la mujer solicitó su absolución por el beneficio de la duda o, en forma subsidiaria, la consideración de atenuantes por emoción violenta.

En la última audiencia del jucio, Cardozo pidió declarar, negó haber ejercido violencia física o malos tratos verbales contra su hijo.

La mujer relató que Leonel se habría golpeado en la casa y ella no se dio cuenta de la gravedad.

La imputada aseguró que pensó que las manchas de sangre que vio en su casa eran de su perra en celo y nunca sospechó de la gravedad de la situación del nene.

Para la madre, la muerte de su hijo fue un trágico accidente doméstico.

El crimen de Leonel ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad. Ese día, Leonel fue trasladado al hospital Papa Francisco con una grave lesión en la cabeza pero no hubo nada que los médicos pudieran hacer para reanimarlo.

La autopsia confirmó que murió por un traumatismo en la cabeza causado por una lesión punzopenetrante.

